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Loyer mensuel de penthouses en Batoumi, Géorgie

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Attique 2 chambres dans Batoumi, Géorgie
Attique 2 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Sol 12/12
Penthouse de luxe de 2 chambres à louer avec un contrat de location de 6 à 12 mois, au 12 ét…
$1,300
par mois
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