  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Batoumi, Géorgie

2 propriétés total trouvé
Bureau 32 m² dans Batoumi, Géorgie
Bureau 32 m²
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Nombre d'étages 12
$450
par mois
Bureau 25 m² dans Batoumi, Géorgie
Bureau 25 m²
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Surface 25 m²
Nombre d'étages 12
$400
par mois
