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Loyer mensuel de hôtels en Batoumi, Géorgie

1 propriété total trouvé
Hotel for rent in Batumi dans Batoumi, Géorgie
Premium Premium
Hotel for rent in Batumi
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 25
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 6
Hôtel à Batumi à louer (bâtiment entier).Nombre de chambres: 25Infrastructure• restaurant• h…
$8,333
par mois
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