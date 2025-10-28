Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Batoumi, Géorgie

propriété commerciale
42
hôtels
19
Restaurant Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Restaurant 720 m² dans Batoumi, Géorgie
Restaurant 720 m²
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 6
Surface 720 m²
Nombre d'étages 25
Les locaux commerciaux généraux sont à vendre dans la zone la plus prestigieuse de la statio…
$1,44M
Laisser une demande
Restaurant 70 m² dans Batoumi, Géorgie
Restaurant 70 m²
Batoumi, Géorgie
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
$17,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller