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près du club de golf Studios à vendre en Adjarie, Géorgie

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Batoumi
160
Chakvi
8
Kobuleti
12
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Studio 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 2/24
COMPLÉTATION MHOFUNCTIONNELLE DE LA MAISON AVEC UN EXTÉRIEUR SPORTIFStade multisports pour l…
$38,125
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Caractéristiques des propriétés en Adjarie, Géorgie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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