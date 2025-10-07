Appartement dans un nouvel immeuble The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Appartements de luxe à vendre
Le Hub – Vivre de luxe au cœur de Senegambia
Prix à partir de 114 000 $ pour un appartement d'une chambre
Découvrez un nouveau niveau de vie au Hub, un complexe d'appartements de luxe exceptionnel situé dans le coeur vibrant de la célèbre bande de Senegambia. Offrant un mélange parfait de design contemporain et de commodité, le Hub offre un style de vie comme nul autre, avec des appartements spacieux et lumineux, des finitions haut de gamme et une gamme d'équipements de haut niveau.
Contactez-nous aujourd'hui
pour en savoir plus et sécuriser votre place dans l'une des adresses les plus recherchées en Gambie!
APPEL 2696613 POUR PLUS DE DÉTAILS ET DE RÉSERVES
Principales caractéristiques :
Lieu principal:
Profitez d'un accès facile aux plages de classe mondiale, vie nocturne animée, restaurants, attractions culturelles, et tout ce qui fait de Senegambia le cœur de la Gambie.
Résidences modernes :
Choisissez parmi différents appartements magnifiquement conçus avec des finitions haut de gamme et des aménagements réfléchis.
Profitez d'appartements spacieux et lumineux avec des finitions haut de gamme.
Commerce et restauration:
Cafés, restaurants et boutiques au rez-de-chaussée pour un confort optimal.
Stationnement sécurisé :
Parking souterrain avec sécurité 24/7.
Alimentation et eau de secours :
Des services publics fiables, assurent confort et tranquillité d'esprit.
Gestion professionnelle :
Bénéficiez de la gestion professionnelle, assurant un environnement sûr, propre et bien entretenu qui vous permet de vous concentrer sur la jouissance de votre nouvelle maison.
Situé à quelques pas de la bande de Senegambia, le Hub offre la combinaison parfaite de luxe et d'emplacement. Avec des plans de paiement flexibles disponibles, posséder votre maison de rêve n'a jamais été aussi facile.
Modalités de paiement:
Option 1: 30% d'acompte, 40% à l'achèvement de la structure, 30% au transfert.
Option 2 : mise de fonds de 20 %, le solde étant réparti trimestriellement jusqu'à la date de transfert.
Caractéristiques
2 Entrées principales
Sécurité 24/7
Climatisation
Appartements
Puissance de sauvegarde
Balcons
Acheter à laisser
Vidéosurveillance Système de sécurité
Près de la plage
Santé à proximité
Réception de style hôtel
Possibilités d'investissement
Plan de paiement
Finition de qualité
Balcon vue sur la mer
Commerces et centres commerciaux à proximité
Parking souterrain Garage
Localisation sur la carte
Sukuta, Gambie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour