Appartement dans un nouvel immeuble The Platinum Tower

Studios et appartements 2 & 3 chambres entièrement meublés Experience Luxury Oceanfront Living at Platinum Tower in Cape Point. Bienvenue à Platinum Tower – La Gambie Premier développement de luxe parfaitement positionné dans le prestigieux quartier Capepoint de Bakau. Cette merveille de 11 étages offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique et établit une nouvelle norme pour la vie en bord de mer sophistiquée. PREMIÈRE À OFFRE DES APPARTEMENTS FULLY FURNISHED Y COMPRIS L'AC=S ET LA CUISINE FULLY FITTED Offres de rabais exclusives Obtenez des économies importantes sur les prix indiqués: – 10% de réduction sur les prix cotés du développeur, valable jusqu'au 31 janvier 2025 – Réduction supplémentaire de 15% pour un paiement en espèces de 100% Par exemple: Prix indiqué par le développeur pour une unité standard : 235 000 € Avec 10% de réduction: 211 500 € Un rabais supplémentaire de 5% avec paiement en espèces est disponible. 15 % TOTAL DU REVENU Ces économies importantes représentent une occasion unique d'investir dans Platinum Tower à des taux préférentiels. Tous les rabais sont appliqués aux prix officiels du développeur, comme indiqué dans leur liste de prix. Contactez Gamrealty aujourd'hui pour en savoir plus sur ces possibilités de rabais exclusives et pour sécuriser votre appartement de luxe au meilleur prix possible. Remarque : Les conditions générales s'appliquent. Les rabais sont soumis au respect du calendrier de paiement et ne peuvent être combinés avec d'autres offres du développeur. Stratégiquement situé au cœur de Cape Point, où de nombreuses ambassades, consulats, ONG, le Medical Research Council (MRC) et d'autres institutions internationales ont établi leur présence, Platinum Tower offre la résidence parfaite pour le personnel diplomatique, les expatriés et les professionnels qui cherchent un logement haut de gamme dans un cadre sécurisé et prestigieux. TYPES D'PARTEMENT ET PRICATION : Studios: à partir de 89 900 € Appartements de 2 chambres: A partir de 154,300 € Appartements 3 chambres: A partir de 231,700 € Penthouses de luxe: à partir de 392 300 € ZONES DE VIE: Studios: 40,54 m2 intérieur + terrasses spacieuses jusqu'à 21,85 m2 2 Chambre: 84.08 m2 intérieur + terrasses jusqu'à 49.56 m2 3 Chambre: 127.40 m2 intérieur + terrasses jusqu'à 74.40 m2 Penthouses: 154 m2 intérieur + terrasses étendues 192,60 m2 Chaque studio de 2 et 3 chambres dispose de : Aménagements spacieux allant de 156 à 187 mètres carrés Grandes terrasses privées avec vue panoramique sur l'océan Intérieurs entièrement meublés avec finitions premium Cuisine importée entièrement équipée avec des appareils de marque Air conditionné fractionné tout au long Connectivité haut débit Systèmes d'alimentation en eau et en électricité Les équipements de résidence exclusifs comprennent: Ascenseurs à grande vitesse Stationnement dédié Salle de gym sur place Sécurité 24/7 avec CCTV Gestion professionnelle des biens Espaces de vente au détail et cafés dans le complexe La Tour Platinum est située dans le quartier riche de Capepoint et offre un accès facile aux centres d'affaires, aux lieux de divertissement et aux plus belles attractions. Le développement combine la sérénité de la vie en front de mer avec la commodité de l'accessibilité urbaine. Des unités de penthouse et différents plans d'étage sont disponibles selon vos préférences. Découvrez l'art de vivre surélevé à Platinum Tower, où le luxe rencontre la tranquillité au bord de l'océan. Contactez-nous aujourd'hui pour planifier un visionnement ou en savoir plus sur cette occasion d'investissement exceptionnelle en Gambie. APPEL +220 2696613 POUR PLUS DE DÉTAILS ET DE RÉSERVE Caractéristiques Sécurité 24/7 Plan de paiement triennal Climatisation Appartements Puissance de sauvegarde Balcons Acheter à laisser Près de la plage Près du terrain de golf Ascenseur Entièrement meublé Réception de style hôtel Cuisine importée Possibilités d'investissement Finition de qualité Zone tranquille Balcon vue sur la mer Parking souterrain Garage