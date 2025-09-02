Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec garage à vendre en France

6 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Propriété d'exception au coeur de Cannes. Au coeur de Cannes Californie, cachée dans un doma…
$12,41M
Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
Villa 7 chambres dans France
Villa 7 chambres
France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 835 m²
Vente de domaine à Vance, situé sur des collines avec 180° vue sur les environs et la mer. R…
$10,24M
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxueuse villa moderne idéalement située dans le prestigieux domaine du Mont Boron à deux pa…
$7,24M
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 368 m²
NICE - Mont Boron Très belle villa moderne construite en 2014 d'environ 250m2 sur un terrain…
$5,80M
Villa 3 chambres dans Saint-Raphaël, France
Villa 3 chambres
Saint-Raphaël, France
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Domaine riverain exceptionnel face au sud.Remarquable propriété riveraine de plus de 430 m2,…
$14,79M
Caractéristiques des propriétés en France

