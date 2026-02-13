Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Versailles
  4. Résidentiel
  5. Manoir

Demeures à vendre en Versailles, France

1 propriété total trouvé
Manoir 5 chambres dans Versailles, France
Manoir 5 chambres
Versailles, France
Nombre de pièces 12
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
Cette villa d’exception est située dans la commune prisée de (78430), à seulement 20 minutes…
$2,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Versailles, France

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller