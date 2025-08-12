Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

1 propriété total trouvé
Hôtel 1 837 m² dans Saint-Tropez, France
Hôtel 1 837 m²
Saint-Tropez, France
Nombre de pièces 38
Surface 1 837 m²
VENTE D'UN HOTEL DE 5* SUR LA COTE D'AZUR DANS LA ZONE DE SAINT-TROPEZ, 28,5 millions d'euro…
$33,33M
