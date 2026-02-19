Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Château 10 chambres dans Paris, France
Château 10 chambres
Paris, France
Nombre de pièces 27
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 2 000 m²
Le château de l'époque de Louis XV en parfait état - seulement 45 km de ParisA seulement 50 …
Prix ​​sur demande
Château 5 chambres dans Paris, France
Château 5 chambres
Paris, France
Nombre de pièces 9
Chambres 5
Surface 450 m²
An early 19th century castle with a heated pool, 80 km from Paris. 9 rooms, including 5 b…
$2,23M
Château 7 chambres dans Paris, France
Château 7 chambres
Paris, France
Chambres 7
Surface 350 m²
Le château est entouré d'un magnifique paysage, de beaux jardins et de la forêt.Le château d…
$2,60M
Château 10 chambres dans Paris, France
Château 10 chambres
Paris, France
Nombre de pièces 30
Chambres 10
Surface 1 000 m²
$16,60M
Château 5 chambres dans Paris, France
Château 5 chambres
Paris, France
Chambres 5
Surface 750 m²
Nombre d'étages 3
Élégante propriété à proximité de Paris (45 min). 20 minutes pour l'aéroport international C…
$3,95M
