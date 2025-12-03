  1. Realting.com
  2. France
  3. France métropolitaine
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en France métropolitaine, France

Cannes
2
Provence-Alpes-Côte d'Azur
6
Alpes-Maritimes
6
Nice
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa s bassejnom i sadom
Villa s bassejnom i sadom
Villa s bassejnom i sadom
Nice, France
depuis
$1,04M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Le complexe, composé de 3 villas de quatre chambres, une piscine commune.Situation pratique, à proximité du centre-ville, de la Promenade des Anglais et des restaurants, accès pratique aux routes.Les villas sont louées avec des finitions: carreaux de céramique 80 à 80, douche italienne, doub…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Cannes, France
depuis
$1,90M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Élégante villa construite en 1910 par le prince de Moldavie et le roumain Jean Gica pour son épouse Maria - Hazel Gica.La villa est située à 5 minutes à pied de la plage, près du vieux port de Cannes.La villa est rénovée et modernisée par le promoteur. En outre, il sera créé : un parking de …
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Club-house Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Club-house Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Club-house Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Club-house Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Club-house Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Nice, France
depuis
$1,28M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Résidence de luxe moderne près de la plage, restaurants, promenade.Sur le toit de la résidence se trouve une piscine, qui offre une vue magnifique sur la mer. Il y a un jardin sur le terrain. La résidence a disparu. Tous les appartements avec décoration, matériaux de finition haut de gamme.A…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
John TaylorJohn Taylor
Village de chalets Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Village de chalets Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Village de chalets Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Village de chalets Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Village de chalets Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Nice, France
depuis
$964,386
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Résidence Elite et en construction, composée de petites villas et d'un petit bâtiment avec appartements. Il y a une piscine et un jardin.Chaque villa avec son propre parking séparé. Toutes les maisons avec des finitions.Paiement d'installation, frais notariés réduits.Villa 101 m2 - 830 000 e…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Cannes, France
depuis
$951,778
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa Nkbig sur le territoire de la résidence avec parking et jardin.La superficie totale de la maison est de 116 m2, le jardin est de 335 m2, la terrasse est de 49 m2, le balcon est de 5 m2.A moins de 10 minutes de la Croisette pittoresque et de la plage, et du vieux port de Cannes.Installa…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Nice, France
depuis
$1,08M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Villas dans un quartier calme et luxueux du Montaleigne. Les villas sont entourées d'oliviers. Certains avec vue sur la mer. Architecture moderne. Stationnement.Non loin du centre-ville et de la plage. Une piscine commune.Versements. Réduction des frais de notaire. Grand choix de matériaux d…
Développeur
Premiumazur
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller