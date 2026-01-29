Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Alpes-Maritimes
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Alpes-Maritimes, France

Grasse
4
Attique Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Avenue Camille Blanc, France
Penthouse 2 chambres
Avenue Camille Blanc, France
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse exceptionnel avec terrasse sur le toit et vue panoramique sur la merNous offrons u…
$9,90M
Laisser une demande
Penthouse 5 chambres dans Cannes, France
Penthouse 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 750 m²
L'art de vivre entre le ciel et la mer – Un penthouse exceptionnel à CannesIl y a des réside…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Antibes, France
Penthouse 3 chambres
Antibes, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 213 m²
Sol 7/7
Grande première de la nouvelle résidence exceptionnelle à Juan-les-Pins qui sera finalisée e…
$1,30M
Laisser une demande
NicoleNicole
Penthouse 3 chambres dans Cannes, France
Penthouse 3 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 6/6
Un très bel appartement sur la Croisette, belle vue mer, traversant Est-Ouest et surtout au …
$3,24M
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Antibes, France
Penthouse 3 chambres
Antibes, France
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Sol 7/7
Grande première de la nouvelle résidence exceptionnelle à Juan-les-Pins qui sera finalisée e…
$1,62M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Alpes-Maritimes, France

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller