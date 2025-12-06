Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Châteaux à vendre en Île-de-France, France

Paris
4
10 propriétés total trouvé
Château 7 chambres dans Paris, France
Château 7 chambres
Paris, France
Chambres 7
Surface 350 m²
Le château est entouré d'un magnifique paysage, de beaux jardins et de la forêt.Le château d…
$2,60M
Château 7 chambres dans France métropolitaine, France
Château 7 chambres
France métropolitaine, France
Nombre de pièces 20
Chambres 7
Surface 800 m²
Château à 45 minutes de ParisIL DE FRANCE: Château 20 pièces 7 chambres 800 m250 km au sud-e…
$16,38M
Château 5 chambres dans Paris, France
Château 5 chambres
Paris, France
Chambres 5
Surface 750 m²
Nombre d'étages 3
Élégante propriété à proximité de Paris (45 min). 20 minutes pour l'aéroport international C…
$3,95M
Château 14 chambres dans Les Ulis, France
Château 14 chambres
Les Ulis, France
Nombre de pièces 14
Nombre d'étages 3
Dormir Château de beauté regardant dans un lac miroir.Peut-être l'un des plus impressionnant…
$15,07M
Château 10 chambres dans Fontainebleau, France
Château 10 chambres
Fontainebleau, France
Chambres 10
Surface 900 m²
A quelques minutes de Fontainebleau, il y a un château de 900 m2 sur un terrain de 28 hectar…
$4,51M
Château 10 chambres dans France métropolitaine, France
Château 10 chambres
France métropolitaine, France
Nombre de pièces 25
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 600 m²
Rarity! Castle 65 km from Paris in exceptional conditionMajestic castle with an area of 1,20…
Prix ​​sur demande
Château 10 chambres dans Paris, France
Château 10 chambres
Paris, France
Nombre de pièces 30
Chambres 10
Surface 1 000 m²
Château de RambuyeChâteau 30 pièces 10 chambres 1000 m2Ce château, situé à seulement cinquan…
$16,60M
Château 5 chambres dans Paris, France
Château 5 chambres
Paris, France
Nombre de pièces 9
Chambres 5
Surface 450 m²
An early 19th century castle with a heated pool, 80 km from Paris. 9 rooms, including 5 b…
$2,23M
Château dans France métropolitaine, France
Château
France métropolitaine, France
Le Grand Château Île de France
Prix ​​sur demande
Château 35 chambres dans Villeneuve-le-Roi, France
Château 35 chambres
Villeneuve-le-Roi, France
Nombre de pièces 35
Surface 1 700 m²
Château historique de l'Ile de FranceChâteau 35 pièces 25 chambres 1700 m2Ile-de-France. Sit…
$13,84M
Caractéristiques des propriétés en Île-de-France, France

