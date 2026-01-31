Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Châteaux à vendre en Centre-Val de Loire, France

Tours
11
14 propriétés total trouvé
Château 50 chambres dans Tours, France
Château 50 chambres
Tours, France
Nombre de pièces 50
La Perle de France : un château à ne pas manquerUn château avec l'histoire et le potentiel e…
$3,68M
Château 9 chambres dans Chemin de Crux, France
Château 9 chambres
Chemin de Crux, France
Chambres 9
Nombre de salles de bains 7
Château historique exceptionnel - Centre de la France (Berry)Le château historique unique, a…
$4,55M
Château 9 chambres dans Blois, France
Château 9 chambres
Blois, France
Chambres 9
Surface 600 m²
Nombre d'étages 3
Château du XIXème siècle au coeur de la Loire, à 15 km de Blois.Le château d'une superficie …
$1,82M
Château dans Tours, France
Château
Tours, France
Surface 700 m²
Un beau château avec une façade romantique et des intérieurs attrayants est situé en France,…
$2,78M
Château 6 chambres dans Orléans, France
Château 6 chambres
Orléans, France
Nombre de pièces 12
Chambres 6
Château 12 pièces 6 chambres 360 m2Situé au bord de la forêt d'Orléans, un château imprégné …
$2,52M
Château dans Tours, France
Château
Tours, France
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 3
Le château du XIXème siècle en excellent état à 15 km de Tours, Vallée de la Loire.Le châtea…
$1,62M
Moa 7aMoa 7a
Château 7 chambres dans Tours, France
Château 7 chambres
Tours, France
Chambres 7
Surface 450 m²
Nombre d'étages 5
Magnifique château "Sleeping Beauty" dans la vallée de la Loire, à 35 km du Tour.Le château …
$1,25M
Château 9 chambres dans Tours, France
Château 9 chambres
Tours, France
Nombre de pièces 23
Chambres 9
Surface 1 400 m²
CHATEAU À TUREN SUD Château 23 pièces 9 chambres 1400 m² Impressionnant et magnifique monu…
$4,31M
Château 9 chambres dans Tours, France
Château 9 chambres
Tours, France
Chambres 9
Surface 750 m²
Un beau château en France près de Tours, un château du 19ème siècle sur 3,5 hectares de parc…
$1,19M
Vienna PropertyVienna Property
Château 17 chambres dans Tours, France
Château 17 chambres
Tours, France
Nombre de pièces 17
Surface 1 200 m²
Château de Turen SudChâteau 17 pièces 11 chambres 1200 m2Situé au bord de la rivière Croesus…
$1,80M
Château dans Tours, France
Château
Tours, France
Surface 850 m²
Le château du milieu du 19ème siècle est une très belle réception, avec quatre beaux grands …
$1,75M
Château dans Rigny-Ussé, France
Château
Rigny-Ussé, France
Surface 920 m²
Magnifique château dans la vallée de la Loire avec 4 gîtes soigneusement rénovés offrant une…
$2,81M
Château dans Tours, France
Château
Tours, France
Ce magnifique complexe hôtelier 3 * est situé dans un parc boisé de 5,5 hectares avec un par…
$1,24M
Château 10 chambres dans Tours, France
Château 10 chambres
Tours, France
Chambres 10
Surface 680 m²
Nombre d'étages 3
Le château du XIXème siècle, à 25 km de Tours, dans la célèbre vallée de la Loire.Le château…
$1,92M
