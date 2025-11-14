Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Location courte durée Maisons en Auvergne-Rhône-Alpes, France

88 propriétés total trouvé
Maison 7 chambres dans Meribel les Allues, France
Maison 7 chambres
Meribel les Allues, France
Nombre de pièces 12
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 200 m²
Prix ​​sur demande
Maison 8 chambres dans Courchevel, France
Maison 8 chambres
Courchevel, France
Nombre de pièces 15
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 212 m²
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Courchevel, France
Maison 5 chambres
Courchevel, France
Nombre de pièces 12
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 500 m²
Prix ​​sur demande
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Chalet construit en 2020. D'une superficie de 300 m², il est composé de 4 étages avec ascens…
$3,543
par nuit
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
The ultimate luxury chalet situated at the entrance to Courchevel Moriond enjoys an excellen…
$2,120
par nuit
Chalet 6 chambres dans Les Allues, France
Chalet 6 chambres
Les Allues, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
The chalet , located in Hameau du Raffort, close to Meribel slopes, is a mountain chalet com…
$2,071
par nuit
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850, Les Bastidons is one of the thre…
$15,481
par nuit
Chalet 5 chambres dans Megève, France
Chalet 5 chambres
Megève, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Chalet is located in the Rochebrune area, a perfect location in the middle of nature, only 2…
$1,942
par nuit
Chalet 6 chambres dans Les Allues, France
Chalet 6 chambres
Les Allues, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Chalet , located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with a relaxation area…
$2,158
par nuit
Chalet 4 chambres dans Courchevel, France
Chalet 4 chambres
Courchevel, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
The chalet  is ideally located in the quiet area of Plantret, near to the centre of the reso…
$2,060
par nuit
Chalet 6 chambres dans Les Allues, France
Chalet 6 chambres
Les Allues, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Un appartement pour 14 personnes aux volumes généreuxS'il possède toutes les caractéristique…
$2,982
par nuit
Chalet 5 chambres dans Megève, France
Chalet 5 chambres
Megève, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Chalet  is located in the centre of the village, a few steps from the shops and 550 metres f…
$4,639
par nuit
Chalet 6 chambres dans Courchevel, France
Chalet 6 chambres
Courchevel, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
par nuit
Chalet 7 chambres dans Courchevel, France
Chalet 7 chambres
Courchevel, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
par nuit
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
par nuit
Chalet 7 chambres dans Courchevel, France
Chalet 7 chambres
Courchevel, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
par nuit
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Located in the Chalet du Forum residence in Courchevel 1850, Sweet Escape is a 188 sqm apart…
$1,865
par nuit
Chalet 6 chambres dans Lyon, France
Chalet 6 chambres
Lyon, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
This urban chalet is located in the quiet and intimate neighborhood of Les Carats, ski-in sk…
$2,606
par nuit
Chalet 6 chambres dans Megève, France
Chalet 6 chambres
Megève, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Nestled in the sought after Mont d'Arbois area, discover the Chalet , which can accommodate …
$14,489
par nuit
Chalet 2 chambres dans Megève, France
Chalet 2 chambres
Megève, France
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
The Blackrock apartment is located in the hamlet of pistes in the charming resort of Megève.…
$2,050
par nuit
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
The Chalet is a high standing building which benefits from an exceptional location in Courch…
$2,804
par nuit
Traditional Alpine chalet dans France métropolitaine, France
Traditional Alpine chalet
France métropolitaine, France
Chalet Nightingale is a traditional Alpine chalet, sitting right on the slopes in the southe…
$10,703
par nuit
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
par nuit
Chalet 4 chambres dans Courchevel, France
Chalet 4 chambres
Courchevel, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Chalet , located in the Jardin Alpin district of Courchevel 1850, is an authentic, family-fr…
$2,418
par nuit
Chalet 7 chambres dans Courchevel, France
Chalet 7 chambres
Courchevel, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
With a unique ski in/ski out location on the Bellecôte slope in Courchevel 1850, Chalet has …
$14,760
par nuit
Chalet 6 chambres dans Lyon, France
Chalet 6 chambres
Lyon, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Chalet  is a superb high standing chalet which benefits from a dream location. Indeed, it is…
$3,539
par nuit
Chalet 5 chambres dans Lyon, France
Chalet 5 chambres
Lyon, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Located in the mountain hamlet of Fornet, 200 meters from the gondola and the slopes, the ch…
$2,767
par nuit
Chalet 4 chambres dans Lyon, France
Chalet 4 chambres
Lyon, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Chalet  takes its name from its majestic cathedral ceiling, which affords a breathtaking vie…
$4,075
par nuit
Chalet 5 chambres dans Courchevel, France
Chalet 5 chambres
Courchevel, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
The chalet  is situated not far from the centre of Courchevel Village. It is an ultimate lux…
$2,077
par nuit
Chalet 6 chambres dans Lyon, France
Chalet 6 chambres
Lyon, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
A magnificent six-bedroom residence perfectly situated at the top of the hill, overlooking t…
$6,757
par nuit
