  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. capital link developments

capital link developments

٢٣٥ الدور الارضي - القطاع الثاني - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
;
Laisser une demande
Voir les contacts
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2021
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
capitallinkdevelopments.com/
À propos du développeur

À propos de Cala

Pour se détendre

Vivez la relaxation et le rajeunissement ultimes chez Sahl Hashesh. Avec ses plages tranquilles, ses stations balnéaires luxueuses et ses vues à couper le souffle, nous vous proposons une destination parfaite pour échapper à la vie quotidienne. Chaque instant Sahl Hashesh est une occasion de se détendre et de recharger votre âme.

Où ?

A seulement 18 km au sud de la belle Hurghada, et à seulement 15 minutes en voiture de l'aéroport international Hurghada, se trouve Sahl Hashesh, la plus grande communauté de villégiature entièrement intégrée de toute la mer Rouge.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 03:12
(UTC+3:00, Africa/Cairo)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 18:00
Dimanche
09:00 - 18:00
Nos agents en Égypte
Toni Wagih
Toni Wagih
3 propriétés
Autres développeurs
ElBatal Developments
Égypte, Le Caire
Année de création de l'entreprise 1982
Al-Batal Groupe pour le développement immobilier est le résultat de succès continus depuis 40 ansLa société a été fondée par l'ingénieur. Samir Doss en 1978, qui a commencé comme entrepreneur indépendant, et la sociétéa contribué à l'établissement de ses règles et valeurs dès les premiers in…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Realting.com
Aller