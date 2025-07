Appartement dans un nouvel immeuble EG-114 Wadi Jebal is a cliffside residential project in Soma Bay

À propos du projet :

Wadi Jebal est un projet résidentiel en bord de falaise à Soma Bay, offrant une vue panoramique sur la mer Rouge et une faible densité de construction. Villas, lodges et appartements y sont conçus pour allier nature et design moderne dans un cadre côtier élégant et privé.

Points clés :

Emplacement en falaise avec vue mer Rouge

Seulement 15 % du terrain construit pour préserver la nature

Design moderne, tons naturels et baies vitrées

Jardins et piscines privés avec vue en hauteur

Accès direct aux commodités de Soma Bay

Types d’unités disponibles :

Wadi Jebal propose une sélection de villas parfaitement intégrées dans leur environnement.

Villa 3 chambres

Points forts de l’emplacement :

À 100 m de la plage

Vie sur falaise avec vues marines en hauteur

Situé dans la communauté de Soma Bay

À deux pas des plages, golf, spa et marina

Infrastructures :

Piscines et jardins privés

Plages et lagunes de Soma Bay

Terrain de golf Cascades Championship

Cascades Spa & Thalasso

Centre de plongée ORCA

Restaurants, loisirs et bien-être dans toute Soma Bay

Plan de paiement :

10 % d’acompte, solde en 28 trimestres sur 7 ans. Réductions pour paiement comptant.

À propos de nous :

DevoDirect – votre connexion directe avec des promoteurs qualifiés dans le monde entier.