Appartement dans un nouvel immeuble EG-110 Elevated beachfront haven in Soma Bay Mesca

À propos du projet :

Mesca à Soma Bay est un havre surélevé en bord de mer : votre résidence s’ouvre directement sur la mer Rouge paisible, où les eaux turquoise rencontrent le sable blanc et les silhouettes montagneuses. Conçu sur des élévations naturelles pour offrir des vues dégagées, Mesca Residences et Mesca Edition proposent des chalets contemporains, des villas et des équipements signature dans l’un des décors côtiers les plus époustouflants d’Égypte.

Points clés :

Emplacement en front de mer dans la baie la plus paisible de Soma Bay

Vue dégagée sur la mer et les montagnes depuis chaque unité

Plan directeur multi-niveaux pour intimité et panoramas

Accès privé à Mesca Beach avec lagunes naturelles et piscines

Mix exclusif de chalets, villas et cabanas

Allie confort familial et services d’un resort 5 étoiles

Unités disponibles :

Mesca Hotel Residences

Mesca Cabanas

Mesca Chalets

Chalets individuels et jumelés

Mesca Edition Chalets

Mesca Edition Signature Villas

Atouts de l’emplacement :

Accès direct à Mesca Beach et White Beach

Vue sur la lagune saphir et le récif de la mer Rouge

À proximité de la marina, du ponton et du beach club de Soma Bay

45 minutes de l’aéroport international de Hurghada

Entouré de golf, de centres wellness et de sites de plongée

Équipements :

Mesca Beach avec lagunes naturelles, cabanas, aire de jeux et transats

The Cascades Championship Golf Course par Gary Player

Cascades Spa & Thalasso – spa de luxe primé

ORCA Dive Center avec accès au récif

7Bft Kite House – spot de kitesurf de renommée mondiale

Marina de Soma Bay, ponton et Events Deck

Soma Splash, Soma Raceway, Jasmine Stable et Sports Arena

Hôtels à proximité : Kempinski, Sheraton, The Cascades, Robinson Club, The Breakers

Options de paiement :

10 % d’acompte, puis 10 % après 1 an, solde réparti sur 27 versements trimestriels égaux en 7 ans. Des remises spéciales sont offertes pour paiements comptants.

À propos de nous :

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs qualifiés dans le monde entier.