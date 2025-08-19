Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Hurghada
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Hurghada, Égypte

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Hurghada, Égypte
Duplex 3 chambres
Hurghada, Égypte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 213 m²
À propos du projet : Atlantis Resort est un projet résidentiel emblématique situé au cœur d…
$209,698
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Hurghada, Égypte

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller