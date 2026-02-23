Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Alexandrie
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Alexandrie, Égypte

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Alexandrie, Égypte
Appartement 2 chambres
Alexandrie, Égypte
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 11/12
$29,429
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ИП Риелтор без границ kz
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Appartement 2 chambres dans Alexandrie, Égypte
Appartement 2 chambres
Alexandrie, Égypte
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 2/8
$27,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ИП Риелтор без границ kz
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Alexandrie, Égypte

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller