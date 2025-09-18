  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. Zulu VIP

Zulu VIP

Géorgie, Batoumi
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 1 mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
www.georgia-batumi.com/home-glavnaya
À propos du développeur

Les bureaux de notre agence, ZULU VIP, sont situés à Batumi, Géorgie.
Notre entreprise vend des projets spéciaux sur la première ligne de la mer.

L'industrie immobilière continue de croître dans cette région. Le gouvernement appuie cette industrie, fournit une réponse rapide à l'enregistrement des biens dans le registre de l'état civil et transfère les droits de propriété aux acheteurs en moins d'une heure.

Un facteur intéressant pour les acheteurs d'appartements à Batumi est qu'ils ont des avantages tels que: pas de taxes municipales, bas tarifs pour l'eau, le gaz et l'électricité.

Prestations de service

Nous vous offrons une gamme complète de services liés à la propriété en un seul paquet. Notre service est axé sur vous et vos souhaits. Votre tâche est de nous contacter - tout le reste est notre affaire.
- Oui. Nous vous offrons des options abordables avec différents avantages, vous choisissez selon votre goût;
- Oui. Nous vous aiderons dans toutes les procédures liées au contrat et à l'enregistrement des biens immobiliers.

- Oui. Nous allons traduire le contrat en hébreu, russe et anglais, et vous fournir également des services notaires, si nécessaire;
- Oui. Nous vous aiderons à ouvrir un compte bancaire et à envoyer des ressources sans perte;
- Oui. Nous nous occuperons de la rénovation et de la conception des appartements pour les décorer selon votre goût;
- Oui. Nous surveillerons votre maison en votre absence;
- Oui. Nous vous proposons des services BNB, location d'appartements;
- Oui. Nous transmettrons les revenus de location à votre compte

Nos agents en Géorgie
Alon Lev
Alon Lev
1 propriété
Autres développeurs
DS GROUP
Géorgie, Batoumi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 3
La société DS GROUP a été fondée en 2012. C'est une entreprise multiprofilée qui unifie non seulement les activités de construction et de développement, mais aussi d'autres domaines. La société a pris une place importante dans le marché immobilier de Géorgie en exécutant certains des plus gr…
Laisser une demande
One Development
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2017
Nouveaux bâtiments 4 Propriété résidentielle 16
One Development est un chef de file de l'immobilier exclusif à BatumiNous construisons des propriétés très liquides à Batumi depuis 2018, qui attirent les investisseurs avec un emplacement stratégique, des équipements modernes, une construction de haute qualité et une approche personnalisée …
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский
Citron Group
Géorgie, Batoumi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 3 Propriété commerciale 1
Citron Group possède une vaste expérience du marché immobilier à Batumi. Actuellement, la société réalise la construction de deux projets: la résidence Citron Batumi et la résidence Citron Chakvi. L'entreprise a déjà développé un complexe de vacances de type Batumi Citron Cottage.La société …
Laisser une demande
Esteco
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 3
Esteco - maisons de construction en Géorgie!Nous vous présentons un projet exclusif d'un cottage mini-complex, qui est situé dans la banlieue de la ville balnéaire de Batumi!Esteco est une garantie de qualité et de confort de vie!
Laisser une demande
BLOX
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 6 Propriété commerciale 1
BLOX, opère sur le marché du développement immobilier en Géorgie depuis 2016 et crée chaque jour un nouveau niveau de vie confortable. C'est notre priorité de fournir à nos clients des espaces de vie sûrs, de qualité supérieure, construits dans des espaces verts et paisibles.C'est notre prio…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller