Prestations de service

Nous vous offrons une gamme complète de services liés à la propriété en un seul paquet. Notre service est axé sur vous et vos souhaits. Votre tâche est de nous contacter - tout le reste est notre affaire.

- Oui. Nous vous offrons des options abordables avec différents avantages, vous choisissez selon votre goût;

- Oui. Nous vous aiderons dans toutes les procédures liées au contrat et à l'enregistrement des biens immobiliers.



- Oui. Nous allons traduire le contrat en hébreu, russe et anglais, et vous fournir également des services notaires, si nécessaire;

- Oui. Nous vous aiderons à ouvrir un compte bancaire et à envoyer des ressources sans perte;

- Oui. Nous nous occuperons de la rénovation et de la conception des appartements pour les décorer selon votre goût;

- Oui. Nous surveillerons votre maison en votre absence;

- Oui. Nous vous proposons des services BNB, location d'appartements;

- Oui. Nous transmettrons les revenus de location à votre compte