Les bureaux de notre agence, ZULU VIP, sont situés à Batumi, Géorgie.
Notre entreprise vend des projets spéciaux sur la première ligne de la mer.
L'industrie immobilière continue de croître dans cette région. Le gouvernement appuie cette industrie, fournit une réponse rapide à l'enregistrement des biens dans le registre de l'état civil et transfère les droits de propriété aux acheteurs en moins d'une heure.
Un facteur intéressant pour les acheteurs d'appartements à Batumi est qu'ils ont des avantages tels que: pas de taxes municipales, bas tarifs pour l'eau, le gaz et l'électricité.
Nous vous offrons une gamme complète de services liés à la propriété en un seul paquet. Notre service est axé sur vous et vos souhaits. Votre tâche est de nous contacter - tout le reste est notre affaire.
- Oui. Nous vous offrons des options abordables avec différents avantages, vous choisissez selon votre goût;
- Oui. Nous vous aiderons dans toutes les procédures liées au contrat et à l'enregistrement des biens immobiliers.
- Oui. Nous allons traduire le contrat en hébreu, russe et anglais, et vous fournir également des services notaires, si nécessaire;
- Oui. Nous vous aiderons à ouvrir un compte bancaire et à envoyer des ressources sans perte;
- Oui. Nous nous occuperons de la rénovation et de la conception des appartements pour les décorer selon votre goût;
- Oui. Nous surveillerons votre maison en votre absence;
- Oui. Nous vous proposons des services BNB, location d'appartements;
- Oui. Nous transmettrons les revenus de location à votre compte