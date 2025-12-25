Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Emerald Residence – Une oasis verte avec une infrastructure haut de gamme
Développée par Avista Realty Group, Emerald Residence est la première et unique résidence sur la côte adriatique du Monténégro, conçue pour ceux qui recherchent luxe, confort et nature en un seul lieu.
Ce complex…
Nous sommes ici pour réaliser vos rêves !
Située à Mazina, la municipalité de Tivat, la résidence "Panorama" offre une vue imprenable sur la baie de Tivat. ,Il est à seulement 5 minutes en voiture du centre-ville et du front de mer. Notre propriété dispose d'un total de 32 appartements dans …
L'appart-hôtel «Harmony» est situé au cœur du Monténégro, dans la zone premium de la Riviera Budva sur la péninsule de Zavala, qui était l'un de ses coins protégés de nature vierge. Le complexe est situé à distance de marche de la mer et d'une plage propre et soignée. Toutes les terrasses of…
La société a été fondée en 2009 et opère sur le marché monténégrin.Domaines d'activité:- conception et construction d'installations commerciales et résidentielles- reconstruction de biens- gestion des investissements dans la construction et l'immobilier- Ventes immobilières
Kolasin Valleys – est une station de ski haut de gamme du nord du Monténégro, qui attire chaque année de plus en plus l'attention grâce à ses opportunités d'investissement et de loisirs uniques. Le projet regroupe 23 hôtels et 73 chalets, qui sont développés en tenant compte de toutes les ex…