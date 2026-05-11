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Sunrise Development

Georgia, City Batumi, Ilia Chavchavadze street, N 1, apartment 24
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Evgenij Sajcuk
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Autres développeurs
Гумбати Групп
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 1998
Nouveaux bâtiments 3 Propriété résidentielle 10
Gumbati Group a commencé à se positionner sur le marché en 1998 et occupe toujours une position de leader dans son domaine en raison de ses normes de construction élevées.Nous sommes la première entreprise à commencer la construction à grande échelle à Batumi. Nous avons construit 500 000 m2…
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Gera Group
Géorgie, Batoumi
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La société "Gera Group" met en œuvre des projets de développement à Batumi depuis 2010. L'entreprise a déjà mené à bien deux projets de construction dans le quartier touristique de Batumi. L'équipe de l'entreprise est dotée d'employés hautement qualifiés et expérimentés
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Citron Group
Géorgie, Batoumi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 3 Propriété commerciale 1
Citron Group possède une vaste expérience du marché immobilier à Batumi. Actuellement, la société réalise la construction de deux projets: la résidence Citron Batumi et la résidence Citron Chakvi. L'entreprise a déjà développé un complexe de vacances de type Batumi Citron Cottage.La société …
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Zulu VIP
Géorgie, Batoumi
Propriété résidentielle 1
Les bureaux de notre agence, ZULU VIP, sont situés à Batumi, Géorgie.Notre entreprise vend des projets spéciaux sur la première ligne de la mer.L'industrie immobilière continue de croître dans cette région. Le gouvernement appuie cette industrie, fournit une réponse rapide à l'enregistrement…
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Roof Development
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 17
Roof Development est une société de développement fondée en 2017. La société a trois projets achevés et deux projets en cours.Le développement du toit est doté d'employés hautement qualifiés, ce qui assure la création de complexes résidentiels avancés.ValeurLa principale valeur de l'entrepri…
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