  1. Realting.com
  2. Grenade
  3. Résidentiel
  4. Appartement

Appartements à vendre en Grenade

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Levera, Grenade
Appartement 1 chambre
Levera, Grenade
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 1/5
Appartements Veravista — Grenade National Resort, Levera Bay (investissement CBI). Votre che…
$355,325
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
