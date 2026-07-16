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Amber PD

Portugal, Alcabideche
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À propos du développeur

Investissement immobilier privé · Portugal

LDV Invest est un investissement immobilier privé axé sur le développement résidentiel au Portugal. Le capital est utilisé comme prêt garanti pour des projets de logement à revenu intermédiaire, principalement dans les banlieues de Lisbonne et de Porto, par l'intermédiaire de BRANCO ETÉREO LDA et de sociétés de projet dédiées.

Nous nous concentrons sur les banlieues de Lisbonne et de Porto, les deux plus grandes régions métropolitaines du Portugal, ainsi que sur certaines villes régionales à forte croissance où la demande de logements dépasse constamment l'offre. Les emplacements suburbains bénéficient d'une réduction des coûts fonciers par rapport aux centres urbains tout en maintenant une forte connectivité et la demande des acheteurs.

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