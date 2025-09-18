  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. KurtSafir

KurtSafir

Turquie, Yaylali
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2007
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 7 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
kurtsafir.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos du développeur

L'expertise professionnelle d'une grande visibilité, l'expérience accumulée, l'utilisation de technologies modernes de haute qualité qui répondent aux normes de qualité européennes, ont permis à KurtSafir de réaliser des projets de construction reconnus dans l'environnement professionnel et architectural, tous les projets sont réalisés avec un excellent confort et fascinés par leur design extraordinaire et moderne.

KurtSafir dispose de ses propres ressources financières pour assurer la construction de ses installations, sans attirer de crédit ou de fonds empruntés. L'infrastructure de l'entreprise réalise un cycle complet de travaux – de l'analyse initiale du terrain et de la recherche marketing à la mise en service de l'installation construite, la conception intérieure et la gestion du bâtiment. La société gère et entretient de façon indépendante toutes les installations construites.

L'entreprise emploie plus de 250 spécialistes hautement qualifiés de diverses spécialisations. En outre, l'entreprise a son propre parc de véhicules d'équipement de construction.

Les bureaux de représentation de notre société et les bureaux de vente sont situés dans les pays européens, les EAU, et aussi en Russie. L'équipe de vente de KurtSafir parle anglais, néerlandais, allemand, turc, russe, ukrainien, arabe, farsi. Les spécialistes de notre société assureront la rédaction compétente du contrat et la transparence de la transaction, après l'enregistrement vous aidera à remplir toutes les formalités nécessaires avec les autorités locales pour votre séjour confortable et repos en Turquie.

Aujourd'hui, notre entreprise jouit à juste titre de la réputation d'un partenaire commercial stable et fiable. Cela offre un potentiel de développement et vous permet de regarder avec confiance dans l'avenir.

Chaque jour nous essayons de nous tenir au courant des derniers événements et des dernières nouvelles, nous participons à des expositions immobilières étrangères et à des séminaires thématiques, qui nous permettent de nous tenir au courant de tous les changements actuels dans la législation turque et les tendances du marché immobilier.
Nous déclarons fièrement au sujet de notre entreprise que la base de notre travail est la qualité et l'excellence, NOUS OUVONS LES FONDS DE CONFORT!

KurtSafir est une société de construction fondée il y a 35 ans avec Kadir Kurt et Haci Osman Ucdan. Actuellement, sans violer la tradition de l'entreprise familiale, KurtSafır est géré par Esat Kurt.

KurtSafir est un leader reconnu dans le domaine de la construction de logements : affaires, élite, classe premium et confort. Notre société opère dans toute la Turquie, mais la direction principale de la construction est actuellement effectuée dans les zones d'élite d'Alanya.

La société a reçu la norme de qualité ISO 9001, qui témoigne des normes de qualité élevées des services fournis et des travaux effectués sur la construction de biens immobiliers.

Notre entreprise se spécialise dans la construction des objets les plus complexes et emblématiques en Turquie – complexes multifonctionnels, immobilier résidentiel et commercial.

Nouveaux bâtiments
Voir tout 6 nouveaux bâtiments
Résidence Euro Residence 20
Résidence Euro Residence 20
Résidence Euro Residence 20
Résidence Euro Residence 20
Résidence Euro Residence 20
Afficher tout Résidence Euro Residence 20
Résidence Euro Residence 20
Mahmutlar, Turquie
Prix ​​sur demande
Kurt Safir I Euro Residence 20 Lux residence with high standards of construction on the first coastline in the Mahmutlar area. The residential complex Euro Residence 20 is located on a plot of land of 3.989 m2, consists of two 12-story blocks and 146 first-class apartments of type 1 + 1 ( 4…
Développeur
KurtSafir
Laisser une demande
Complexe résidentiel Balkan Tower
Complexe résidentiel Balkan Tower
Complexe résidentiel Balkan Tower
Complexe résidentiel Balkan Tower
Complexe résidentiel Balkan Tower
Afficher tout Complexe résidentiel Balkan Tower
Complexe résidentiel Balkan Tower
Mahmutlar, Turquie
depuis
$241,523
Surface 57–177 m²
3 objets immobiliers 3
Imagine a house that is constantly evolving thanks to investments and is growing in price every day. We are proud to present to you our new residential complex Balkan Tower, located in the most important part of our city, in the Mahmutlar area. The complex is located near the sea, surrounded…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.0 – 70.0
165,555 – 195,118
Apartment 2 chambres
177.0
425,713
Développeur
KurtSafir
Laisser une demande
Afficher tout
Mahmutlar, Turquie
depuis
$162,188
Surface 152–171 m²
2 objets immobiliers 2
The construction company KurtSafir offers you participation in the joint construction of the residential complex EURO RESIDENCE XVI!  Euro Residence XVI is the European quality of affordable housing!  PROJECT ADVANTAGES Good location of the complex: The Euro Residence XVI is located in the…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
152.1 – 171.0
195,118 – 206,944
Développeur
KurtSafir
Laisser une demande
Complexe résidentiel Alfirdaus Residence
Complexe résidentiel Alfirdaus Residence
Complexe résidentiel Alfirdaus Residence
Complexe résidentiel Alfirdaus Residence
Complexe résidentiel Alfirdaus Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Alfirdaus Residence
Complexe résidentiel Alfirdaus Residence
Mahmutlar, Turquie
depuis
$268,968
L'année de construction 2023
Surface 13 800 m²
1 objet immobilier 1
We present to your attention the grandiose project of the premium residential complex - class Al Firdaus from the construction company Kurt Safir. A residential complex with unique infrastructure, located in the picturesque area of Alanya, Kargyjak. Thanks to the successful choice of the …
Développeur
KurtSafir
Laisser une demande
Complexe résidentiel Euro Avsallar Residence
Complexe résidentiel Euro Avsallar Residence
Complexe résidentiel Euro Avsallar Residence
Complexe résidentiel Euro Avsallar Residence
Complexe résidentiel Euro Avsallar Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Euro Avsallar Residence
Complexe résidentiel Euro Avsallar Residence
Alanya, Turquie
depuis
$211,290
L'année de construction 2023
Surface 115–4 266 m²
2 objets immobiliers 2
Euro AvsallarComplexe résidentiel avec infrastructure chic, situé dans la zone pittoresque d'Alanya, Avsallar. Grâce à la sélection réussie du terrain, tous les appartements offrent une vue imprenable sur la mer Méditerranée, la ville et les montagnes du Taureau. Avsallar est une zone d'élit…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
115.0
169,102
Maison
4 266.0
93,420
Développeur
KurtSafir
Laisser une demande
1 2
Nos agents en Turquie
Rustam Narmamedov
Rustam Narmamedov
11 propriétés
Autres développeurs
Necdet Yapı
Turquie, Didim
Necdet Yapı est l'une des meilleures et des plus grandes entreprises de construction de Didim, sur la côte Égée.Notre objectif est de réaliser des projets exceptionnels et de s'efforcer de construire des appartements où vous vous sentez heureux et en sécurité.Notre principale caractéristique…
Laisser une demande
Majd International Company
Turquie, Région de Marmara
Nouveaux bâtiments 8
Majd International Entreprise ayant une vingtaine d'années d'expérience en Iran et dans d'autres pays a été enregistrée et a commencé à travailler comme une exploitation en Turquie. Mentionné grande entreprise productive-service-économique utilisant ses expériences antérieures et visant à ai…
Laisser une demande
Zeray Construction Inc
Turquie, Izmit
Année de création de l'entreprise 2007
Nouveaux bâtiments 13 Propriété résidentielle 3
Avec son expérience et sa compréhension du projet, Zeray réalise des projets de vie dans de nombreux domaines avec une perspective innovante. Les principes de qualité, le sens des responsabilités envers l'environnement et la vie humaine et la compréhension de la valeur font partie des princi…
Laisser une demande
Teus Group
Turquie, Région méditerranéenne
Propriété commerciale 13
ÉQUIPE est une entreprise d'Investissement et de CONSTRUCTION qui crée des projets de l'avenir. LA VISION MONDIALE EST DE PROVIDEER LA SOLUTION ARCHITECTORALE INNOVATIVE DES CLIENTS. Avec une telle conception et des conceptes internes à des prix compétitifs.NOTRE ENGAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT …
Laisser une demande
Nordic Property
Turquie, Alanya
Nouveaux bâtiments 5
Nordic Property Construction est une entreprise de construction internationale avec des investissements européens. Depuis 2015, nous construisons des complexes résidentiels dans le but de mettre en œuvre un nouveau concept de logement de haute performance sur la côte méditerranéenne.Notre éq…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller