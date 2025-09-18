À propos du développeur

L'expertise professionnelle d'une grande visibilité, l'expérience accumulée, l'utilisation de technologies modernes de haute qualité qui répondent aux normes de qualité européennes, ont permis à KurtSafir de réaliser des projets de construction reconnus dans l'environnement professionnel et architectural, tous les projets sont réalisés avec un excellent confort et fascinés par leur design extraordinaire et moderne.

KurtSafir dispose de ses propres ressources financières pour assurer la construction de ses installations, sans attirer de crédit ou de fonds empruntés. L'infrastructure de l'entreprise réalise un cycle complet de travaux – de l'analyse initiale du terrain et de la recherche marketing à la mise en service de l'installation construite, la conception intérieure et la gestion du bâtiment. La société gère et entretient de façon indépendante toutes les installations construites.

L'entreprise emploie plus de 250 spécialistes hautement qualifiés de diverses spécialisations. En outre, l'entreprise a son propre parc de véhicules d'équipement de construction.

Les bureaux de représentation de notre société et les bureaux de vente sont situés dans les pays européens, les EAU, et aussi en Russie. L'équipe de vente de KurtSafir parle anglais, néerlandais, allemand, turc, russe, ukrainien, arabe, farsi. Les spécialistes de notre société assureront la rédaction compétente du contrat et la transparence de la transaction, après l'enregistrement vous aidera à remplir toutes les formalités nécessaires avec les autorités locales pour votre séjour confortable et repos en Turquie.

Aujourd'hui, notre entreprise jouit à juste titre de la réputation d'un partenaire commercial stable et fiable. Cela offre un potentiel de développement et vous permet de regarder avec confiance dans l'avenir.

Chaque jour nous essayons de nous tenir au courant des derniers événements et des dernières nouvelles, nous participons à des expositions immobilières étrangères et à des séminaires thématiques, qui nous permettent de nous tenir au courant de tous les changements actuels dans la législation turque et les tendances du marché immobilier.

Nous déclarons fièrement au sujet de notre entreprise que la base de notre travail est la qualité et l'excellence, NOUS OUVONS LES FONDS DE CONFORT!

KurtSafir est une société de construction fondée il y a 35 ans avec Kadir Kurt et Haci Osman Ucdan. Actuellement, sans violer la tradition de l'entreprise familiale, KurtSafır est géré par Esat Kurt.

KurtSafir est un leader reconnu dans le domaine de la construction de logements : affaires, élite, classe premium et confort. Notre société opère dans toute la Turquie, mais la direction principale de la construction est actuellement effectuée dans les zones d'élite d'Alanya.

La société a reçu la norme de qualité ISO 9001, qui témoigne des normes de qualité élevées des services fournis et des travaux effectués sur la construction de biens immobiliers.

Notre entreprise se spécialise dans la construction des objets les plus complexes et emblématiques en Turquie – complexes multifonctionnels, immobilier résidentiel et commercial.