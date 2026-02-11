Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Strateg Group est un espace pour les professionnels créatifs et orientés vers les objectifs. Nous soutenons le développement des idées les plus utiles et les plus ambitieuses, des solutions techniques innovantes aux projets dans le domaine des beaux-arts
Royaume-Uni a de nombreuses années d'expérience dans la construction d'installations dans différents domaines d'activité socio-économique, à la fois la capitale et la république dans son ensemble, a un système établi de travail et de ressources humaines pour la mise en œuvre de projets d'inv…
7
3
Recommander
1
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe touristique "Voloso" dans le district de Braslav, région de Vitebsk, République de Biélorussie.L'activité principale est la création et la gestion d'une entreprise touristique : design, mise en service, services aux clients, gestion du territoire.Le complexe touristique comprend:- 5…
Nous pouvons dire avec confiance que nous construisons un complexe de classe premium. Notre complexe présente un certain nombre d'avantages et est entièrement conçu conformément aux normes technologiques et esthétiques modernes