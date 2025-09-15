Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
La société de construction KASKO a de nombreuses années d'expérience dans la mise en œuvre de projets dans le secteur de la construction. La société a été fondée en 2011 à Batumi, Géorgie, et se distingue non seulement par ses constructions de haute qualité, mais aussi par la livraison de pr…
For 15 years of activity of the company Like House, more than 248,500 square meters of living space have been built in Batumi. The company has 12 completed projects and 1 under construction.
Like House company carries out a full range of construction and installation works for the constru…
Black Sea Towers - a new high-rise residential complex of premium class in the center of business Batumi. The complex is located near the sea on the Alley of Heroes opposite the UEFA stadium. It offers wonderful panoramic views of the city, mountains and sea. The builder and developer of the…
Gumbati Group a commencé à se positionner sur le marché en 1998 et occupe toujours une position de leader dans son domaine en raison de ses normes de construction élevées.Nous sommes la première entreprise à commencer la construction à grande échelle à Batumi. Nous avons construit 500 000 m2…
Citron Group possède une vaste expérience du marché immobilier à Batumi. Actuellement, la société réalise la construction de deux projets: la résidence Citron Batumi et la résidence Citron Chakvi. L'entreprise a déjà développé un complexe de vacances de type Batumi Citron Cottage.La société …