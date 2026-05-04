À propos du développeur

Depuis 15 ans d'activité de la société Comme Maison, plus de 248 500 mètres carrés d'espace de vie ont été construits à Batumi. La société a 12 projets achevés et 1 en construction.

Comme l'entreprise House réalise une gamme complète de travaux de construction et d'installation pour la construction de bâtiments et de structures, fixant des tendances dans l'architecture, la conception et les technologies de construction.

Aujourd'hui, la holding compte 7 entreprises dans des domaines connexes et 250 employés actifs, ce qui en fait l'un des plus grands développeurs d'Adjara.

Notre but :

Créer l'espace de vie parfait qui répond aux valeurs de nos clients. Les principaux sont la sécurité, la commodité, la convivialité environnementale et la durabilité.