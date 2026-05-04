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Like House

Géorgie, Batoumi
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Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2007
Sur la plateforme
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4 années 7 mois
Langues
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English, Русский
Site web
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likehouse.ge/en
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À propos du développeur

Depuis 15 ans d'activité de la société Comme Maison, plus de 248 500 mètres carrés d'espace de vie ont été construits à Batumi. La société a 12 projets achevés et 1 en construction.

Comme l'entreprise House réalise une gamme complète de travaux de construction et d'installation pour la construction de bâtiments et de structures, fixant des tendances dans l'architecture, la conception et les technologies de construction.

Aujourd'hui, la holding compte 7 entreprises dans des domaines connexes et 250 employés actifs, ce qui en fait l'un des plus grands développeurs d'Adjara.

Notre but :

Créer l'espace de vie parfait qui répond aux valeurs de nos clients. Les principaux sont la sécurité, la commodité, la convivialité environnementale et la durabilité.

Nos agents en Géorgie
Magda Dumbadze
Magda Dumbadze
2 propriétés
Autres développeurs
Green Rock
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 1
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KASKO GROUP
Géorgie, Batoumi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 1
La société de construction KASKO a de nombreuses années d'expérience dans la mise en œuvre de projets dans le secteur de la construction. La société a été fondée en 2011 à Batumi, Géorgie, et se distingue non seulement par ses constructions de haute qualité, mais aussi par la livraison de pr…
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Hilton Serviced Apartments
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 3
Tourinvest Management Group opère en Géorgie depuis 2008, il est l'un des plus grands investisseurs en Géorgie et son investissement total est d'environ 200 millions de dollars. Le profil de l'entreprise comprend les activités d'exploitation suivantes : Construction, Ventes immobilières, Ges…
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BLOX
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 6 Propriété commerciale 1
BLOX, opère sur le marché du développement immobilier en Géorgie depuis 2016 et crée chaque jour un nouveau niveau de vie confortable. C'est notre priorité de fournir à nos clients des espaces de vie sûrs, de qualité supérieure, construits dans des espaces verts et paisibles.C'est notre prio…
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ELT Building
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2017
Nouveaux bâtiments 3 Propriété résidentielle 4
Elt Building est une entreprise de développement et de construction qui a commencé une activité considérable à Adjara, en particulier à Batumi depuis 2017.La start-up de la société était un complexe d'appartements multifonctionnel Sunrise dans le nouveau Boulevard, sur la première ligne du l…
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