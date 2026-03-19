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Art House

Thaïlande, Phuket
;
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Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 3 mois
Langues
Langues
English, Русский, Français, Italiano
Site web
Site web
arthouse.asia/
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À propos du développeur

Art House est un groupe d'entreprises qui est l'une des plus grandes et les plus réussies sur le marché immobilier thaïlandais depuis de nombreuses années.

Nous sommes caractérisés comme une entreprise ayant une réputation inégalée d'honnêteté et d'intégrité dans les transactions, en maintenant des normes professionnelles élevées, des valeurs et une éthique d'affaires.

L'expertise de nos experts aide les acheteurs et investisseurs potentiels à trouver la propriété optimale pour l'achat ou l'investissement et à éviter les erreurs et les dépenses inutiles. Nos connaissances sont le résultat de nombreuses années d'expérience, et il fournit une aide inestimable pour atteindre vos objectifs.

Prestations de service

Construction :
Nos maisons allient architecture élégante, aménagement spacieux et fonctionnalité.

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Les professionnels spécialisés dans l'immobilier possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires.

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Karon, Thaïlande
depuis
$103,400
L'année de construction 2022
Surface 30–33 m²
2 objets immobiliers 2
Characteristic of the object: The developer offers a 70/30% rental program In the complex: this complex, which combines the characteristics of the classic and modern style, It is designed to provide functional comfort in its best manifestations. A unique combination of light tones, simplici…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.0 – 33.0
103,400 – 125,000
Développeur
Art House
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Immeuble Palmetto
Immeuble Palmetto
Immeuble Palmetto
Immeuble Palmetto
Immeuble Palmetto
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Immeuble Palmetto
Karon, Thaïlande
depuis
$167,419
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 6
Surface 32–68 m²
2 objets immobiliers 2
Characteristic of the object: The developer offers a 70/30% rental program In the complex: Boutique - the condominium is located a short distance from the sea. On the floors 6 - there are thirty single and double apartments from 32 to 68 square meters with views of the sea or the picturesqu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0
172,111
Apartment 2 chambres
68.0
239,000
Développeur
Art House
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Immeuble Proud Rawai
Immeuble Proud Rawai
Immeuble Proud Rawai
Immeuble Proud Rawai
Immeuble Proud Rawai
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Immeuble Proud Rawai
Phuket, Thaïlande
depuis
$112,000
L'année de construction 2020
Surface 31–70 m²
3 objets immobiliers 3
Object function: The complex was put into operation in May 2020. Known for its two best restaurants on Ravai Beach. Developer offers rental program 70/30% In the complex: A modern and stylish six-story condominium with the highest quality standards, architecture and interior design are loca…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Apartment 2 chambres
69.7
232,000
Développeur
Art House
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Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
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Villa Fifth Element
Phuket, Thaïlande
depuis
$305,000
L'année de construction 2023
3 objets immobiliers 3
Dans le complexe : Le projet occupe une superficie de 7 629 m² ( 4,8 paradis ). Il y a 11 villas de luxe dans cette zone. Également dans les 7 - maisons de commerce du centre commercial Fifth Element Plaza, 24 - Heures - Sécurité, rues intérieures privées, un grand choix d'espaces publics ve…
Développeur
Art House
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Immeuble Proud Residence
Immeuble Proud Residence
Immeuble Proud Residence
Immeuble Proud Residence
Immeuble Proud Residence
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Immeuble Proud Residence
Phuket, Thaïlande
depuis
$137,000
L'année de construction 2022
Surface 35–70 m²
3 objets immobiliers 3
Object feature: The division of the houses offers a panoramic view of the sea of 75% apartments. And also makes the project one of the best options for investing in Phuket. The developer offers a guaranteed income 7% for 5 years or a rental program 60/40% In the complex: A new and absolutel…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.0
137,000
Apartment 2 chambres
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Développeur
Art House
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Nos agents en Thaïlande
Anna Zakurdaieva
Anna Zakurdaieva
13 propriétés
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