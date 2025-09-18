Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
En 2013, une autre entreprise est apparue sur le marché de la construction de Belarus - LLC "YurStroyMash". La société se spécialise dans les immeubles résidentiels de niveau moyen (5 étages) et construit également des immeubles résidentiels de plusieurs étages (9-10 étages).Les complexes ré…
La société par actions « Trest Promstroy » a été fondée en 1990 et travaille sur le marché de la construction depuis 30 ans. Depuis 25 ans, le CJSC « Trest Promstroy » construit activement des logements à Minsk. Nous avons construit des immeubles dans la rue. Pioneer and Guards, immeubles su…
Notre organisation a été fondée en 1994. A cette époque - société par actions fermée "Inverh-M".En 1996, CJSC "Inverkh-M" est l'une des dix plus grandes entreprises privées de construction de la République du Bélarus. En 2004, Inverh-M est devenu le leader de l'industrie de la construction, …
Nous pouvons dire avec confiance que nous construisons un complexe de classe premium. Notre complexe présente un certain nombre d'avantages et est entièrement conçu conformément aux normes technologiques et esthétiques modernes