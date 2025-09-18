  1. Realting.com
  3. IP Petrov Illarion Mihaylovich

IP Petrov Illarion Mihaylovich

Bélarus, Liesnia
;
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
2014
Sur la plateforme
3 années 2 mois
Langues
English, Русский
À propos du développeur

Construction de bâtiments et chalets permanents.

Temps de travail
Actuellement dans l'entreprise: 23:38
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Illarion Petrov
1 propriété
YurStroyMash
Bélarus, Liesnia
Année de création de l'entreprise 2007
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 74
En 2013, une autre entreprise est apparue sur le marché de la construction de Belarus - LLC "YurStroyMash". La société se spécialise dans les immeubles résidentiels de niveau moyen (5 étages) et construit également des immeubles résidentiels de plusieurs étages (9-10 étages).Les complexes ré…
ПС ЗАО «ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ»
Bélarus, Liesnia
Année de création de l'entreprise 1992
Propriété résidentielle 16
La société par actions « Trest Promstroy » a été fondée en 1990 et travaille sur le marché de la construction depuis 30 ans. Depuis 25 ans, le CJSC « Trest Promstroy » construit activement des logements à Minsk. Nous avons construit des immeubles dans la rue. Pioneer and Guards, immeubles su…
Polesezhilstroy
Bélarus, Brest
Année de création de l'entreprise 1977
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 4
Construction de biens immobiliers résidentiels et commerciaux
OOO Metallstroyprofil
Bélarus, Liesnia
Année de création de l'entreprise 1994
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 6 Propriété commerciale 2
Notre organisation a été fondée en 1994. A cette époque - société par actions fermée "Inverh-M".En 1996, CJSC "Inverkh-M" est l'une des dix plus grandes entreprises privées de construction de la République du Bélarus. En 2004, Inverh-M est devenu le leader de l'industrie de la construction, …
INFOREALT
Bélarus, Minsk
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 21 Propriété commerciale 2
Nous pouvons dire avec confiance que nous construisons un complexe de classe premium. Notre complexe présente un certain nombre d'avantages et est entièrement conçu conformément aux normes technologiques et esthétiques modernes
