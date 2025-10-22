Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Zygi
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Zygi, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
8 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Zygi, Chypre
Appartement 1 chambre
Zygi, Chypre
Chambres 1
Surface 50 m²
Ce charmant appartement en première ligne est situé à Zygi, Larnaca. Parfaitement positionné…
$186,064
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 6 chambres dans Zygi, Chypre
Appartement 6 chambres
Zygi, Chypre
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 784 m²
$4,90M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zygi, Chypre
Appartement 3 chambres
Zygi, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 303 m²
$1,28M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Zygi, Chypre
Appartement 4 chambres
Zygi, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 405 m²
$1,77M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Zygi, Chypre
Appartement 4 chambres
Zygi, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 294 m²
$1,22M
Laisser une demande
Appartement 6 chambres dans Zygi, Chypre
Appartement 6 chambres
Zygi, Chypre
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 583 m²
$2,27M
Laisser une demande
ResideReside
Appartement 5 chambres dans Zygi, Chypre
Appartement 5 chambres
Zygi, Chypre
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Surface 578 m²
$2,31M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zygi, Chypre
Appartement 2 chambres
Zygi, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Appartement dans la région de Zygi, exactement en face de la plage à vendre! L'appartement e…
$201,617
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Zygi, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller