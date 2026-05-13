Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Ypsonas Municipality
  4. Commercial

Immobilier commercial en Ypsonas Municipality, Chypre

;
entrepôts
4
8 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Ypsonas Municipality, Chypre
Propriété commerciale
Ypsonas Municipality, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Découvrez Gemstones Project, un projet résidentiel exclusif de cinq bâtiments dans la zone e…
$24,29M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Entrepôt 800 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Entrepôt 800 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Surface 800 m²
Bel entrepôt au rez-de-chaussée dans la région d'Ypsonas (Agios Sylas )à Limassol avec surfa…
$1,73M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Entrepôt 4 400 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Entrepôt 4 400 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Surface 4 400 m²
Un tout nouvel entrepôt actuellement en construction, idéalement situé dans la zone industri…
$3,30M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Entrepôt 4 400 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Entrepôt 4 400 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Surface 4 400 m²
Un tout nouvel entrepôt actuellement en construction, idéalement situé dans la zone industri…
$3,29M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Investissement dans Ypsonas Municipality, Chypre
Investissement
Ypsonas Municipality, Chypre
Usine à vendre avec les systèmes photovoltaïques dans la région de Ypsonas, Limassol Distric…
$6,49M
Laisser une demande
Investissement 6 360 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Investissement 6 360 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 176
Surface 6 360 m²
Développement résidentiel à vendre à Ypsonas, Limassol Stratégiquement situé avec un excelle…
$24,36M
Laisser une demande
Maison des revenus 6 360 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Maison des revenus 6 360 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 176
Surface 6 360 m²
Nombre d'étages 4
A vendre: immeuble moderne dans le cadre du projet avec une superficie intérieure totale de …
$24,30M
Laisser une demande
Entrepôt 2 290 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Entrepôt 2 290 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Surface 2 290 m²
Entrepôt spacieux à vendre – Ypsonas Area Présentant ce grand entrepôt fonctionnel situé dan…
$2,87M
Laisser une demande
Realting.com
Aller