Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Vouni
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Vouni, Chypre

;
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Vouni, Chypre
Maison 3 chambres
Vouni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Maison individuelle de trois chambres dans une belle zone avec une vue fantastique La maison…
$290,718
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vouni, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller