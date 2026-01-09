Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Vouni, Chypre

Appartement dans Vouni, Chypre
Appartement
Vouni, Chypre
Un immense terrain agricole de 6355m2 avec une vue panoramique imprenable dans le village de…
$51,854
Appartement dans Vouni, Chypre
Appartement
Vouni, Chypre
Un beau terrain agricole de 6355m2 avec vue panoramique imprenable dans le village de Vouni …
$57,616
Appartement dans Vouni, Chypre
Appartement
Vouni, Chypre
Trois terrains adjacents situés dans le village de Vouni, à Limassol. Elle a une superficie…
$69,139
Appartement 3 chambres dans Vouni, Chypre
Appartement 3 chambres
Vouni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Maison individuelle de trois chambres dans une belle zone avec une vue fantastique La maison…
$368,743
Appartement dans Vouni, Chypre
Appartement
Vouni, Chypre
Un terrain agricole dans la région de Vouni à Limassol dans la zone G3, 10% de couverture, d…
$40,331
Appartement dans Vouni, Chypre
Appartement
Vouni, Chypre
Terrain disponible dans le charmant village de Vouni. 35 kms pour Limassol. Peut être soumis…
$241,988
Appartement dans Vouni, Chypre
Appartement
Vouni, Chypre
Un terrain résidentiel dans la région de Vouni à Limassol dans la zone H4, 25% de couverture…
$17,285
Caractéristiques des propriétés en Vouni, Chypre

