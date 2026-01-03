Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Vasa Koilaniou
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Vasa Koilaniou, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Vassa, Chypre
Appartement 3 chambres
Vassa, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
A vendre est une charmante maison individuelle située dans le beau village de Vasa Koilaniou…
$172,848
Appartement dans Vassa, Chypre
Appartement
Vassa, Chypre
Un terrain agricole de 7024 m2 situé dans le village de Vasa Koilaniou est maintenant dispon…
$86,424
Caractéristiques des propriétés en Vasa Koilaniou, Chypre

