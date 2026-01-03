Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Vasa Koilaniou, Chypre

appartements
8
maisons
5
13 propriétés total trouvé
Appartement dans Vassa, Chypre
Appartement
Vassa, Chypre
TERRITOIRE DE 10034m2 EN VASA KOILANIOUTerre agricole de 10034m2, à Vasa Koilaniou. La terre…
$40,331
Laisser une demande
Maison dans Vassa, Chypre
Maison
Vassa, Chypre
Surface 160 m²
Cette maison traditionnelle en pierre est située dans le village de Vasa, à 35 minutes en vo…
$74,901
Laisser une demande
Appartement dans Vassa, Chypre
Appartement
Vassa, Chypre
Terrain résidentiel à Vasa Koilaniou village à Limassol. Il a une forme irrégulière; une sur…
$132,517
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Vassa, Chypre
Villa 3 chambres
Vassa, Chypre
Chambres 3
Surface 186 m²
Immeuble classé en pierre de prestige au coeur du village de Vasa Koilaniou, comprenant troi…
$337,241
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Vassa, Chypre
Appartement 4 chambres
Vassa, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Cozy, maison de village traditionnelle maintenant sur le marché. La maison se compose de qua…
$345,697
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Vassa, Chypre
Appartement 3 chambres
Vassa, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 242 m²
Découvrez cette maison individuelle à vendre dans le quartier serein de Vasa Koilaniou. Avec…
$194,742
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Vassa, Chypre
Appartement 3 chambres
Vassa, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
A vendre est une charmante maison individuelle située dans le beau village de Vasa Koilaniou…
$172,848
Laisser une demande
Appartement dans Vassa, Chypre
Appartement
Vassa, Chypre
Un terrain agricole de 7024 m2 situé dans le village de Vasa Koilaniou est maintenant dispon…
$86,424
Laisser une demande
Appartement dans Vassa, Chypre
Appartement
Vassa, Chypre
La terre a une route enregistrée qui la touche et il y a de l'eau et de l'électricité dans l…
$57,616
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Vassa, Chypre
Appartement 4 chambres
Vassa, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Immeuble classé en pierre de prestige au coeur du village de Vasa Koilaniou, comprenant troi…
$368,743
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Vasa Koilaniou, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
