Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Treis Elies
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Treis Elies, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Treis Elies, Chypre
Appartement 3 chambres
Treis Elies, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Treis Elies, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller