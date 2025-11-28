Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Trachoni Municipality, Chypre

Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité rurale et de confort urbain avec cet appartemen…
$458,624
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité rurale et de confort urbain avec cet appartemen…
$455,167
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$277,710
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité rurale et de confort urbain avec cet appartemen…
$449,406
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité rurale et de confort urbain avec cet appartemen…
$455,167
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$270,796
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Cet appartement moderne est maintenant disponible à la vente, offrant une opportunité passio…
$633,777
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$259,272
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$328,412
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité rurale et de confort urbain avec cet appartemen…
$472,452
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
A vendre : un appartement contemporain, actuellement en construction, offrant un espace inté…
$731,724
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$270,796
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$334,173
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité rurale et de confort urbain avec cet appartemen…
$449,406
Appartement 3 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 3 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
A vendre est un magnifique appartement penthouse en construction, avec un impressionnant esp…
$2,19M
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$269,643
Appartement 3 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 3 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
A vendre, cet appartement spacieux est actuellement en construction et offre la possibilité …
$921,858
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Entourée par des hectares de champs verts, cette communauté résidentielle exceptionnelle off…
$575,931
Appartement 3 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 3 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
Découvrez un appartement moderne à vendre à Tserkezoi, actuellement en construction. Cette u…
$898,811
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$328,412
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$276,557
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$267,339
Appartement 3 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 3 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Découvrez le parfait mélange de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement de 3 …
$720,201
Appartement 3 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 3 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
A vendre: un appartement moderne actuellement en construction, situé dans la zone souhaitabl…
$1,05M
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité rurale et de confort urbain avec cet appartemen…
$483,975
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort urbain avec cet appartement excep…
$273,100
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité rurale et de confort urbain avec cet appartemen…
$447,101
Appartement 1 chambre dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Découvrez le mélange parfait de tranquillité rurale et de confort urbain avec cet appartemen…
$270,796
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Ce superbe appartement est maintenant disponible à la vente et est actuellement en construct…
$645,300
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
A vendre: un appartement moderne en construction, situé dans le charmant quartier de Tserkez…
$691,393
