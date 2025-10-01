Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Theletra
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Theletra, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Theletra, Chypre
Villa 4 chambres
Theletra, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Villa 4 chambres – Theletra, Paphos Située dans le paisible village de Theletra, cette spac…
$415,038
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Theletra, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller