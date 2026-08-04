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Maisons à vendre en Theletra, Chypre

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3 propriétés total trouvé
Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette superbe villa est située dans le village idyllique de Kathikas à Paphos, Chypre. Cett…
$1,50M
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Maison 4 chambres dans Theletra, Chypre
Maison 4 chambres
Theletra, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
À vendre: Découvrez cette spacieuse maison de 4 chambres à vendre à Theletra, Paphos, offra…
$398,830
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Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
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Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette superbe villa est située dans le village idyllique de Kathikas à Paphos, Chypre. Cett…
$1,50M
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Caractéristiques des propriétés en Theletra, Chypre

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