Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Spitali
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Spitali, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Spitali, Chypre
Appartement 2 chambres
Spitali, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
A modern apartment located in a newly built residential complex in the peaceful area of Spit…
$296,036
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Spitali, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller