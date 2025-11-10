Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Sotira Lemesou Municipality
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Sotira Lemesou Municipality, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Sotira Lemesou Municipality, Chypre
Villa 5 chambres
Sotira Lemesou Municipality, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Mansion 300sq.m. Covered, 450sq.m. Uncovered and on a large area of land. 4 bedrooms. Addit…
$1,28M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sotira Lemesou Municipality, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller