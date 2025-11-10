Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Silikou
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Silikou, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Silikou, Chypre
Appartement 3 chambres
Silikou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$725,037
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Silikou, Chypre
Appartement 3 chambres
Silikou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$731,562
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Silikou, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller