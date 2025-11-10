Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Silikou, Chypre

11 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Silikou, Chypre
Appartement 3 chambres
Silikou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$725,037
Appartement dans Silikou, Chypre
Appartement
Silikou, Chypre
Large flat land located in Silikou village.The coverage is 10% with a build factor is 10% wi…
$232,242
Appartement dans Silikou, Chypre
Appartement
Silikou, Chypre
A large flat residential land in the beautiful mountain village of Silikou situated only a 2…
$92,897
Monte OnlineMonte Online
Appartement dans Silikou, Chypre
Appartement
Silikou, Chypre
For sale: A spacious field with a plot size of 3011 m2, located in the beautiful area of Sil…
$52,254
Appartement dans Silikou, Chypre
Appartement
Silikou, Chypre
Silikou A beautiful semi-mountainous village in the Kouris valley with a boisterous medieval…
$58,060
Appartement dans Silikou, Chypre
Appartement
Silikou, Chypre
A large residential flat land situated in the beautiful village of Silikou which is situated…
$92,897
MIPIFMIPIF
Appartement dans Silikou, Chypre
Appartement
Silikou, Chypre
Residential land in the village of Silikou, in Limassol.It has an area of 651sqm and and is …
$62,705
Appartement dans Silikou, Chypre
Appartement
Silikou, Chypre
Flat land for sale in the serene and picturesque village of Sillikou, offering a quiet rural…
$116,121
VernaVerna
Appartement dans Silikou, Chypre
Appartement
Silikou, Chypre
Agricultural land in a quiet and beautiful area in Silikou village, in Limassol District. It…
$16,257
Appartement dans Silikou, Chypre
Appartement
Silikou, Chypre
Discover a rare opportunity to own a stunning 3494 m2 plot of land in the charming village o…
$65,028
Caractéristiques des propriétés en Silikou, Chypre

