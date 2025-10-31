Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Polemidia Municipality
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Polemidia Municipality, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Kato Polemidion Municipality, Chypre
Appartement 4 chambres
Kato Polemidion Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Spacious 4 bedroom house with easy access to the highway and Spyrou Kyprianou Avenue. This c…
$4,064
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller