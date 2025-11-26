Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paramytha
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Paramytha, Chypre

villas
4
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Paramytha, Chypre
Maison 6 chambres
Paramytha, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 9
Surface 380 m²
Joli bâtiment de 2 étages, avec deux maisons séparées, un rez de chaussée et une maison de n…
$1,04M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Paramytha, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller