Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paramytha
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Paramytha, Chypre

4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Paramytha, Chypre
Villa 3 chambres
Paramytha, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
A modern villa located in a newly developed residential complex in the Paramytha area of Lim…
$450,221
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Paramytha, Chypre
Villa 3 chambres
Paramytha, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
A modern villa located in a newly developed residential complex in the Paramytha area of Lim…
$456,389
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Paramytha, Chypre
Villa 3 chambres
Paramytha, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
A modern house in a new residential complex that combines style, comfort, and functionality.…
$431,719
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Paramytha, Chypre
Villa 3 chambres
Paramytha, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
A modern house in a new residential complex that combines style, comfort, and functionality.…
$425,552
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Paramytha, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller