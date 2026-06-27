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Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la montagne en District de Paphos, Chypre

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Paphos
13
Péyia
13
Yeroskipou
8
Chlórakas
6
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3 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa de 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
Prêt à emménager. Découvrez la vie raffinée dans cette villa individuelle exceptionnelle, t…
$4,662
par mois
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Pavillon 2 chambres dans Mousere, Chypre
Pavillon 2 chambres
Mousere, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Découvrez la vie confortable dans ce bungalow rénové disponible à la location dans le paisib…
$1,175
par mois
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Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa de 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
Prêt à emménager. Découvrez la vie raffinée dans cette villa individuelle exceptionnelle, t…
$4,662
par mois
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Types de propriétés en District de Paphos

villas
demeures
bungalows

Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
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